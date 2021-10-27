Количество положительных тестов на СOVID-19 и новых случаев в Киеве очень отличается, – НАН

В Национальной академии наук (НАН) сообщили о некоторых нестыковках в COVID-статистике Киева. Так, ученые заметили несогласованность между количеством положительных ПЦР-тестов и новых обнаружений болезни в столице.

В прогнозе говорится, что в Киеве каждый день делают вдвое больше положительных ПЦР-тестов, чем выявляют случаи заболевания. Вместе с тем ведение статистики в целом по Украине значительно улучшилось с 2020 года.

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По словам ученых, быстрее, чем в целом в Украине, заболеваемость росла в Киеве. По данным лабораторий, количество положительных результатов ПЦР-тестов наибольшее за все время ведения статистики.

По количеству положительных ПЦР-тестов Киев уже превысил максимум весенней волны, тогда как по статистике новых обнаружений этого не видно,

– говорится в прогнозе от 26 октября.

Подобная ситуация наблюдалась и в ходе предыдущих волн.

Какова причина нестыковок

Кроме того, количество ежедневных госпитализаций в столице на 100 тысяч населения превысило средний показатель в стране.

Объясняют, что это свидетельствует о большом проценте тестов в частных лабораториях и/или значительной части тестирования не по месту жительства.

"Хотя в целом в Украине количество положительных ПЦР-тестов и новых проявлений хорошо согласовывается, но в Киеве ситуация отличается", – отметили в НАН.

Средние задержки начали незначительно увеличиваться за последние 2 недели, но все равно остаются лучше, чем во время предыдущих волн. Это свидетельствует о том, что ведение статистики существенно улучшилось по сравнению с прошлым годом, считают ученые.

В конце концов, в Киеве ситуация с задержками результатов тестирования постепенно улучшается, но остается значительно хуже, чем в среднем по стране.

Коронавирус и вакцинация в Украине