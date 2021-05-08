Так, показатель смертности от COVID-19 может быть вдвое выше официальных данных. Но специалисты отметили, что занижение количества смертей правительствами стран не является преднамеренным.

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Согласно анализу Института показателей и оценки здоровья Вашингтонского университета, от коронавирус во всем мире на самом деле умерло уже 6,9 миллиона человек. Это вдвое больше официальных показателей.

Эксперты убеждены, что только в США от недуга умерли более 905 тысяч граждан. При этом количество смертей занижено не только в штатах, но и в других странах.

К примеру, в Индии и Мексике показатели летальности могут быть втрое выше.

Между тем эксперты отметили несоответствие между реальной ситуацией с COVID-19 и официальными данными в России. По их словам, общее количество умерших от болезни там больше более чем в 5 раз.

Что повлияло на искажение статистики