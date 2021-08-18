Власти страны объясняют это тем, что они якобы приняли относительно быстрые и жесткие меры против пандемии. Такие как введение жесткого пограничного контроля с начала 2020 года, который и без того был достаточно строгим.
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Всего в тоталитарной КНДР утверждают, что протестировали всего 35 947 человек, но ничего не обнаружили.
Что говорят в ВОЗ
В еженедельном отчете ВОЗ говорится, что с 30 июля по 5 августа в Северной Корее сделали еще 693 теста – и все они оказались отрицательными.
Еще у 112 человек среди протестированных были симптомы, похожие на коронавирус. Впрочем, в конце концов все они якобы оказались с "гриппоподобными" или другими острыми респираторными заболеваниями.
Коронавирус в КНДР: что известно
- В конце 2019 года в Ухане (КНР) началась вспышка заболевания коронавирусом.
- В июле 2020 года Ким Чен Ын также заявлял, что в КНДР, мол, нет коронавируса.
- Через полгода после начала пандемии COVID-19 Северная Корея 26 июля впервые сообщила о подозрении инфицирования коронавирусом в стране. Этому человеку уже сделали тест на коронавирус, но о его результатах не сообщили.
- Также КНДР не отправляла спортсменов на Олимпиаду в Токио, "чтобы защитить их от пандемии".
- Эксперты ранее говорили, что вспышка коронавируса в Северной Корее может повлечь тяжелые последствия из-за плохой инфраструктуры здравоохранения и хронической нехватки медицинских материалов.