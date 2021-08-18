Власти страны объясняют это тем, что они якобы приняли относительно быстрые и жесткие меры против пандемии. Такие как введение жесткого пограничного контроля с начала 2020 года, который и без того был достаточно строгим.

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Всего в тоталитарной КНДР утверждают, что протестировали всего 35 947 человек, но ничего не обнаружили.

Что говорят в ВОЗ

В еженедельном отчете ВОЗ говорится, что с 30 июля по 5 августа в Северной Корее сделали еще 693 теста – и все они оказались отрицательными.

Еще у 112 человек среди протестированных были симптомы, похожие на коронавирус. Впрочем, в конце концов все они якобы оказались с "гриппоподобными" или другими острыми респираторными заболеваниями.

Важно. Ожидается, что Северная Корея получит около 2 миллионов доз вакцин против коронавируса через глобальную программу распространения вакцин. Однако их еще не доставили в страну.

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