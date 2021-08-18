Ким Чен Ын уверяет, что в КНДР ни одного случая заболевания коронавирусом

Северная Корея уведомила Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о том, что страна протестировала на коронавирус примерно 36 тысяч человек. Но, мол, они якобы не обнаружили ни одного подтвержденного случая инфицирования.

Власти страны объясняют это тем, что они якобы приняли относительно быстрые и жесткие меры против пандемии. Такие как введение жесткого пограничного контроля с начала 2020 года, который и без того был достаточно строгим.

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Всего в тоталитарной КНДР утверждают, что протестировали всего 35 947 человек, но ничего не обнаружили.

Что говорят в ВОЗ

В еженедельном отчете ВОЗ говорится, что с 30 июля по 5 августа в Северной Корее сделали еще 693 теста – и все они оказались отрицательными.

Еще у 112 человек среди протестированных были симптомы, похожие на коронавирус. Впрочем, в конце концов все они якобы оказались с "гриппоподобными" или другими острыми респираторными заболеваниями.

Коронавирус в КНДР: что известно

В конце 2019 года в Ухане (КНР) началась вспышка заболевания коронавирусом.

В июле 2020 года Ким Чен Ын также заявлял, что в КНДР, мол, нет коронавируса.

Через полгода после начала пандемии COVID-19 Северная Корея 26 июля впервые сообщила о подозрении инфицирования коронавирусом в стране. Этому человеку уже сделали тест на коронавирус, но о его результатах не сообщили.

Также КНДР не отправляла спортсменов на Олимпиаду в Токио, "чтобы защитить их от пандемии".

Эксперты ранее говорили, что вспышка коронавируса в Северной Корее может повлечь тяжелые последствия из-за плохой инфраструктуры здравоохранения и хронической нехватки медицинских материалов.

Ожидается, что Северная Корея получит около 2 миллионов доз вакцин против коронавируса через глобальную программу распространения вакцин. Однако их еще не доставили в страну.