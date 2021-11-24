На Кипре маски и COVID-паспорт обязали носить даже 6-летних детей

В среду, 24 ноября, правительство Кипра объявило о новых мерах борьбы со всплеском коронавируса. Теперь дети в возрасте от 6 до 11 лет тоже обязаны носить маски и иметь при себе COVID-паспорт.

Впоследствии непривитых людей лишат доступа к местам приема гостей, спортивным мероприятиям и другим развлечениям. Несмотря на то, что детям 6 – 11 лет придется носить маски и носить при себе SafePasses, ограничения для них будут не такими сильными, как для взрослых.

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Так, непривитые дети в возрасте до 12 лет освобождены от запрета доступа к кафе, ресторанам и кинотеатрам.

Что такое SafePass Это приложение к людным местам с QR-кодом. Оно необходимо как и жителям Кипра, так и туристам. Для получения SafePass необходимо иметь:

сертификат вакцинации против коронавируса,

сертификат о выздоровлении от коронавируса за последние 6 месяцев,

отрицательный тест на коронавирус, сделанный максимум за 7 дней до его предъявления.

Дети от 6 до 11 лет могут иметь его в печатном формате.

с 29 ноября наличие SafePass станет обязательным для людей в возрасте от 14 до 64 лет. Начиная с 12 декабря, SafePass перестанет работать и для вакцинированных людей, не получивших бустерную дозу вакцины.

Мы еще раз подчеркиваем, что вакцинация – наше единственное оружие в возвращении к нормальной жизни,

– заявил министр здравоохранения Михалис Хаджипантелас.

Министр выразил надежду, что новые противовирусные препараты, которые ожидают на Кипре в конце декабря, помогут в борьбе с пандемией в сочетании с вакцинами.

На Кипре вводят новые жесткие ограничения

Тем временем Кабинет Министров ввел ряд новых мер, чтобы остановить рост числа случаев и избежать пятой волны COVID-19.

Начиная с 29 ноября, дети начальной школы будут проходить тестирование каждую неделю до рождественских каникул. Рождественские мероприятия в школах отменили. В то же время мероприятия, которые организовывают другие организации, не смогут состояться без разрешения министерства здравоохранения.

С 15 декабря людям в возрасте от 12 лет и старше, которые не получили хотя бы одной дозы COVID-вакцины, запретят посещать заведения общественного питания, кинотеатры, театры и спортивные мероприятия как в помещении, так и на открытом воздухе.

С 1 декабря невакцинированным взрослым в возрасте от 18 лет нужно будет носить с собой отрицательный результат ПЦР за последние 72 часа или 48-часовой отрицательный экспресс-тест. Дети в возрасте от 6 лет должны будут показать отрицательный тест для посещения внеклассных мероприятий, таких как дневные уроки или занятия спортом.