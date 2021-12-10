Новый штамм обнаружили в "рамках тщательного и строгого контроля". Об этом отметили в пресс-релизе Минздрава страны.

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Институт неврологии и генетики Кипра зафиксировал наличие варианта Омикрон в образцах 3 пациентов.

Как отмечается, недуг обнаружили у людей, которые выезжали за границу. Они находятся в районе Лимассола. Никому из них не нужна госпитализация.

Что стоит знать о штамме коронавируса Омикрон

Новый вариант B.1.1.529 впервые зафиксировали ученые из Имперского колледжа Лондона. Омикрон выделяется среди других тем, что содержит более 50 мутаций. Среди них 32 изменения в спаечном белке SARS-CoV-2.

Вариант коронавируса Омикрон в 4,2 раза больше передается на ранней стадии, чем Дельта.

Во всем мире циркулируют опасения, что Омикрон может нанести миру больший удар, чем предыдущие варианты.

ВОЗ предупредила, что мир может ожидать вспышку заболеваемости с "серьезными последствиями". Но скачок заболеваемости в Южной Африке не вызвал роста госпитализаций, что внушает определенный оптимизм относительно того, что новый вариант вызывает лишь легкое течение заболевания.

Тем временем компании Pfizer BioNTec заявили, что бустерная доза их вакцины против коронавируса может усилить защиту от этого штамма.

Между тем главный санитарный врач Украины Игорь Кузин призвал вакцинироваться. Поскольку вирус мутирует тогда, когда население имеет низкий коллективный иммунитет.