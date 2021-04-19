В Киргизии больных коронавирусом без их ведома лечили отваром аконита. Это ядовитое растение, употребление которого может привести к смерти.

"Чай от кашля" содержал ядовитое вещество

Киргизские парламентарии потребовали уволить министра здравоохранения Республики Алымкадыра Бейшеналиева, который публично рассказал о применении ядовитого растения в лечении пациентов.

Больным приносили "травяной отвар от кашля", но не спрашивали согласия на такое лечение.

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Аконит неэффективен, но опасен

Никаких научных исследований метода лечения аконитом не проводили.

Министр здравоохранения Республики Бейшеналиев рассказал, что сейчас в Киргизии проходят испытания этого препарата, который разработали специально для лечения коронавирусной инфекции.

Лекарство нужно принимать исключительно в горячем виде, поскольку в противном случае – пациентов ожидает летальный исход,

– уточнил чиновник.

Чиновник пообещал подготовить документы о клинических испытаниях, но не уточнил, когда.

При этом сегодня Минздрав Киргизии утвердил пятую версию клинического руководства по COVID-19, но в нем нет аконита.

В то же время местные правозащитники призывают прекратить эксперименты на пациентах.