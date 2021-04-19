В Киргизії хворих на коронавірус без їх відома лікували відваром аконіту. Це отруйна рослина, вживання якої може призвести до смерті.

"Чай від кашлю" містив отруйну речовину

Киргизькі парламентарії зажадали звільнити міністра охорони здоров'я республіки Алимкадира Бейшеналієва, який публічно розповів про застосування отруйної рослини в лікуванні пацієнтів.

Хворим приносили "трав'яний відвар від кашлю", але не питали згоди на таке лікування.

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Аконіт неефективний, але небезпечний

Ніяких наукових досліджень методу лікування аконітом не проводили.

Міністр охорони здоров'я республіки Бейшеналієв розповів, що наразі в Киргизії проходять випробування цього препарату, який розробили спеціально для лікування коронавірусної інфекції.

Ліки потрібно приймати виключно в гарячому вигляді, оскільки в іншому випадку – пацієнтів очікує летальний результат,

– уточнив чиновник.

Чиновник пообіцяв підготувати документи про клінічні випробування, але не уточнив, коли.

При цьому сьогодні МОЗ Киргизії затвердило п'яту версію клінічного керівництва щодо COVID-19, але в ньому немає аконіту.

Водночас місцеві правозахисники закликають припинити експерименти на пацієнтах.