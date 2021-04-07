На Кировоградщине обнаружили украинский вариант британского штамма COVID-19
В Кировоградской области подтвердили украинский вариант "британского" штамма коронавируса. Для этого образцы мазков больных COVID-19 отправляли в референс-лабораторию Всемирной организации здравоохранения в Лондоне.
В Великобритании, таким образом, установили, что в Кировоградской области уже циркулирует мутировавший "британский" штамм. В лаборатории его назвали SARS-СоV-2 "Британский вариант-VOC_20DEC-01 "UA variant".
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"Британский" штамм стал одной из причин третьей волны пандемии. Риск заразиться им на 50% выше, уровень летальности – на 60%,
– говорится в сообщении Кировоградского областного лабораторного центра МЗ.
"Британский" штамм уже обнаружили во многих регионах Украины
Отметим, что 6 апреля "британский штамм" COVID-19 обнаружили и на территории Одесской области. Ранее мутировавший вирус зафиксировали в Ивано-Франковской, Харьковской, Сумской, Черновицкой и Житомирской областях. Более того, на Полтавщине уже диагностировали случай заражения "южноафриканским" штаммом коронавируса.
Какова ситуация с коронавируса в Украине?
По состоянию на 7 апреля в Украине обнаружили 1 784 579 случаев COVID-19, из них 35 498 – летальные. Выздоровел 1 373 851 болен. За последние сутки болезнь диагностировали у 15 415 человек умер 481 человек.
Данные СНБО
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