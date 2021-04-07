В Кировоградской области подтвердили украинский вариант "британского" штамма коронавируса. Для этого образцы мазков больных COVID-19 отправляли в референс-лабораторию Всемирной организации здравоохранения в Лондоне.

В Великобритании, таким образом, установили, что в Кировоградской области уже циркулирует мутировавший "британский" штамм. В лаборатории его назвали SARS-СоV-2 "Британский вариант-VOC_20DEC-01 "UA variant".

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"Британский" штамм стал одной из причин третьей волны пандемии. Риск заразиться им на 50% выше, уровень летальности – на 60%,

– говорится в сообщении Кировоградского областного лабораторного центра МЗ.

"Британский" штамм уже обнаружили во многих регионах Украины

Отметим, что 6 апреля "британский штамм" COVID-19 обнаружили и на территории Одесской области. Ранее мутировавший вирус зафиксировали в Ивано-Франковской, Харьковской, Сумской, Черновицкой и Житомирской областях. Более того, на Полтавщине уже диагностировали случай заражения "южноафриканским" штаммом коронавируса.