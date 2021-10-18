На Кировоградщине у трехнедельного малыша подтвердили коронавирус
18 октября 2021 , 19:17Читати новину українською
Источник:"Суспильне"
В Кропивницком районе Кировоградской области коронавирус обнаружили у трехнедельной девочки. Ее лечат дома под наблюдением педиатра.
Наличие SARS-Co-2 у ребенка подтвердили в воскресенье, 17 октября. 13 октября коронавирус диагностировали у ее родителей.
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Главный санитарный врач региона Надежда Оперчук сообщила, что девочка лечится дома, но ее состояние контролирует педиатр.
К счастью, у всех 3 инфицированных легкое течение болезни. В семье есть еще одна 7-летняя дочь – ПЦР-тест показал отрицательный результат. Девочку изолировали от инфицированных родственников.Следует знать: вероятность внутриутробной передачи коронавируса очень мала, однако ребенок может заразиться уже после родов.
Что известно о коронавирусе у детей
Источник: Nature
- Дети значительно легче переносят коронавирусную инфекцию и реже нуждаются в госпитализации по сравнению со взрослыми.
- Большинство детей выздоравливают от коронавируса в течение первой недели после инфицирования.
- У 4,4% детей симптомы коронавируса длятся 4 недели или дольше, а у 1,8% – хранились в течение 8 недель и дольше.
- Штамм Дельта опаснее и заразнее, чем начальный для детей и подростков.
- Иногда коронавирус вызывает у детей мультисистемный воспалительный синдром – заболевание, которое вызывает воспаление в стенках артерий и может затруднить снабжение крови к сердцу.