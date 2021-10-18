На Кировоградщине у трехнедельного малыша подтвердили коронавирус

В Кропивницком районе Кировоградской области коронавирус обнаружили у трехнедельной девочки. Ее лечат дома под наблюдением педиатра.

Наличие SARS-Co-2 у ребенка подтвердили в воскресенье, 17 октября. 13 октября коронавирус диагностировали у ее родителей.

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Главный санитарный врач региона Надежда Оперчук сообщила, что девочка лечится дома, но ее состояние контролирует педиатр.

К счастью, у всех 3 инфицированных легкое течение болезни. В семье есть еще одна 7-летняя дочь – ПЦР-тест показал отрицательный результат. Девочку изолировали от инфицированных родственников.

Что известно о коронавирусе у детей

вероятность внутриутробной передачи коронавируса очень мала, однако ребенок может заразиться уже после родов.

Источник: Nature