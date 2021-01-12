Микробиом кишечника может играть важную роль в борьбе организма с коронавирусной инфекцией и предотвращении тяжелого течения СOVID-19.

Микробиом и иммунитет

У каждого человека в кишечнике есть уникальный набор бактерий, которые имеют значительно более важную роль, чем может показаться на первый взгляд, в частности микробиом участвует в модуляции иммунного ответа.

Исследование Китайского университета Гонконга доказывает, что люди, переболевшие COVID-19, имели "значительно измененный" состав микробиома. Работу опубликовали в журнале British Medical Journal.

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У людей, которые имели проблемы с отличной работой кишечника, чаще регистрировали тяжелое течение COVID-19.

Это связано с тем, что отсутствие здоровых микробов способствует заражению клеток желудочно-кишечного тракта коронавирусом.

Как проводили исследование

Команда из Гонконга исследовала кровь, кал и карты о болезни 100 пациентов больницы с COVID-19 в период с февраля по май 2020 года.

27 из этих пациентов также предоставили образцы через 30 дней после прохождения инфекции.

Во время исследования также анализировали образцы от 78 человек без COVID-19, которые принимали участие в исследованиях микробиома организма еще до начала пандемии.

Что обнаружили ученые

Микробиом кишечника может участвовать в "тяжести течения COVID-19, вероятно, из-за модуляции иммунного ответа хозяина".

Исследователи заметили, что у пациентов с COVID-19 снизился уровень нескольких кишечных бактерий, которые, как известно, изменяют иммунный ответ человека.

Изменения бактериального состава продолжались по меньшей мере месяц после выздоровления.

Роль цитокинов

Образцы крови свидетельствуют о том, что микробный дисбаланс связан с более высоким уровнем цитокинов, малых молекул, которые являются естественной частью иммунного ответа, но могут вызвать повреждения, если их не регулировать должным образом.

Цитокиновый шторм – что это? Это особенно опасная реакция иммунной системы, ее суть заключается в неконтролируемой активации цитокинами иммунных клеток в очаге воспаления и высвобождении последними новой порции цитокинов. Цитокиновый шторм возникает на 7-10 сутки у пациентов с пневмонией и коронавирусом – это критические сутки, когда происходит значительное ослабление иммунной системы.

Это может привести к острому респираторному дистресс-синдрому (ARDS), что может привести к летальному состоянию.

Если состояние пациента ухудшается до этого процесса трудно вмешаться, поэтому в настоящее время предотвращение цитокинового шторма является основным направлением исследований лечения коронавируса.