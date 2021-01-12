Кишечник и коронавирус: где связь и каким образом микробиом влияет на течение болезни
Микробиом кишечника может играть важную роль в борьбе организма с коронавирусной инфекцией и предотвращении тяжелого течения СOVID-19.
Микробиом и иммунитет
У каждого человека в кишечнике есть уникальный набор бактерий, которые имеют значительно более важную роль, чем может показаться на первый взгляд, в частности микробиом участвует в модуляции иммунного ответа.
Исследование Китайского университета Гонконга доказывает, что люди, переболевшие COVID-19, имели "значительно измененный" состав микробиома. Работу опубликовали в журнале British Medical Journal.
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У людей, которые имели проблемы с отличной работой кишечника, чаще регистрировали тяжелое течение COVID-19.
Это связано с тем, что отсутствие здоровых микробов способствует заражению клеток желудочно-кишечного тракта коронавирусом.
Как проводили исследование
Команда из Гонконга исследовала кровь, кал и карты о болезни 100 пациентов больницы с COVID-19 в период с февраля по май 2020 года.
27 из этих пациентов также предоставили образцы через 30 дней после прохождения инфекции.
Во время исследования также анализировали образцы от 78 человек без COVID-19, которые принимали участие в исследованиях микробиома организма еще до начала пандемии.
Что обнаружили ученые
- Микробиом кишечника может участвовать в "тяжести течения COVID-19, вероятно, из-за модуляции иммунного ответа хозяина".
- Исследователи заметили, что у пациентов с COVID-19 снизился уровень нескольких кишечных бактерий, которые, как известно, изменяют иммунный ответ человека.
- Изменения бактериального состава продолжались по меньшей мере месяц после выздоровления.
Роль цитокинов
Образцы крови свидетельствуют о том, что микробный дисбаланс связан с более высоким уровнем цитокинов, малых молекул, которые являются естественной частью иммунного ответа, но могут вызвать повреждения, если их не регулировать должным образом.
Это может привести к острому респираторному дистресс-синдрому (ARDS), что может привести к летальному состоянию.
Если состояние пациента ухудшается до этого процесса трудно вмешаться, поэтому в настоящее время предотвращение цитокинового шторма является основным направлением исследований лечения коронавируса.
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