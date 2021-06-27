В кишечнике человека обнаружили десятки тысяч неизвестных науке вирусов

Ученые обнаружили в кишечнике человека 54 118 видов вирусов. Более 90% из них были неизвестными до сих пор.

Кишечник человека является самой исследовательской микробной экосистемой на планете. Но более 70% оттуда еще необходимо изучить.

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Как проводилось исследование:

Ученые из Национальной лаборатории Лоуренса Беркли, Стэнфордского университета и Университета Квинсленда (Австралия) изучили 11 810 общедоступных кишечных вирусных геномов.

Образцы собрали у жителей из 24 стран.

92% обнаруженных вирусов не были известны науке.

Интересно, что некоторые их подвиды продемонстрировали удивительные географические закономерности. В частности вирус crAssphage в свое время был широко распространен в Азии, но редко встречался или отсутствовал в образцах из Европы и Северной Америки.

Одна треть вирусных белков имеет неизвестные функции

Примечательно и то, что одна треть распространенных кодированных вирусами белков имеет неизвестные функции, учитывая более 11 тысяч генов, отдаленно связанных с бета-лактамазами, которые обеспечивают устойчивость к антибиотикам (таким, как пенициллин).

Ученые считают, что их работа поможет развитию так называемой фаговой терапии, во время которой вирусы используются для борьбы с бактериальными инфекциями.