В Кишиневе людей будут вакцинировать в автобусе и троллейбусе

В столице Молдовы прививки против коронавируса будут делать не только в стандартных пунктах прививки. 2 из них будут мобильными.

Уже на этой неделе в Молдове запустят 2 мобильных центра вакцинации. Они будут курсировать по городу, чтобы желающим вакцинироваться было легче сделать прививку.

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В среду мы запустим два мобильных центра вакцинации, два пункта вакцинации на колесах, передвижные пункты. Выпустим троллейбус и автобус,

– рассказал мэр города Ион Чебан.

Так, с 26 мая мобильный центр в виде троллейбуса будет останавливаться на определенных остановках в столице. В то же время автобус будет курсировать по остановкам пригорода.

Вакцинация против коронавируса в Молдове: что известно

Источник: Минфин