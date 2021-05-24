В Кишиневе людей будут вакцинировать в автобусе и троллейбусе

В столице Молдовы прививки против коронавируса будут делать не только в стандартных пунктах прививки. 2 из них будут мобильными.
Уже на этой неделе в Молдове запустят 2 мобильных центра вакцинации. Они будут курсировать по городу, чтобы желающим вакцинироваться было легче сделать прививку.
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В среду мы запустим два мобильных центра вакцинации, два пункта вакцинации на колесах, передвижные пункты. Выпустим троллейбус и автобус,
– рассказал мэр города Ион Чебан.
Так, с 26 мая мобильный центр в виде троллейбуса будет останавливаться на определенных остановках в столице. В то же время автобус будет курсировать по остановкам пригорода.
Вакцинация против коронавируса в Молдове: что известно
Источник: Минфин
- Вакцинальная кампания в стране началась 5 марта 2021 года.
- В Молдове одобрены 4 вакцины против COVID-19: Oxford/AstraZeneca, Pfizer-BioNTech, Sinopharm/Beijing и даже российский "Спутник V".
- Прививки против коронавируса получили уже 256 175 жителей страны, что составляет 6,36% населения.
- Полностью иммунизировались, то есть получили 2 дозы препарата, 38 619 человек (0,96%).
- Всего в Молдове использовали 294 794 дозы вакцин.