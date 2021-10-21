Кроме этого, в двух больницах Черкасс от коронавируса лечат уже более 200 пациентов. Об этом во время сессии городского совета сообщил директор департамента здравоохранения ЧГС Всеволод Кульчиковский.

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"Жидкий кислород в настоящее время доставляется с "Азота" в больницы частной компанией "Криогенсервис". Она говорит, что кислорода не хватает. Мы направили письма с просьбой решить вопрос с тем, чтобы наши лечебные учреждения обеспечивались в первую очередь", – объяснил Кульчиковский.

Потому что была ситуация, когда сначала кислород развозили по району, а потом в Черкассы сливали остатки,

– добавил он.

Потребность в кислороде по больницам Черкасс:

в первой городской больницы – 500 килограммов;

в инфекционной больнице – 2,5 тысячи килограммов.

Все это – из-за увеличения количества "тяжелых" больных. Говорят, что при привычных условиях потребность в кислороде – в сотню раз меньше.

Третью городскую больницу вскоре снова включат в перечень больниц первой волны. Там уже сформировали 4 бригады.

"У нас не действует режим чрезвычайного положения, и мы не можем насильно командировать туда людей", – сказал Кульчиковский.

Справка. По состоянию на 21 октября 2021 года больше 22 тысяч жителей города Черкассы заболели коронавирусом. По области с начала пандемии обнаружили почти 95 тысяч больных.

В медучреждениях – более 200 пациентов

На сегодня в медицинских учреждениях Черкасс от COVID-19 лечатся 236 человек. По словам Кульчиковского, по состоянию на 21 октября в Черкасской городской инфекционной больнице находятся на лечении 175 человек, из которых 110 – во временном стационаре. Еще 61 человек лечится в Первой городской больнице.

В целом в городской инфекционной больнице для лечения пациентов, больных коронавирусом, выделено 230 койко-мест. Из них 80 – во временном стационаре.

Количество тяжелых пациентов увеличивается, и это отображается на загруженности кроватей,

– отметил Кульчиковский.

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