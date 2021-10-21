Кислорода для лечения пациентов с СOVID-19 не хватает: сложная ситуация в городских больницах
Источник:24 канал
Ситуация с распространением коронавируса в Украине ухудшается. Основная проблема, которая сложилась, в частности, в медучреждениях Черкасс, – недостаточное обеспечение кислородом больных пациентов.
Кроме этого, в двух больницах Черкасс от коронавируса лечат уже более 200 пациентов. Об этом во время сессии городского совета сообщил директор департамента здравоохранения ЧГС Всеволод Кульчиковский.
Важно Узлы на щитовидной железе: почему возникают и чем грозят
"Жидкий кислород в настоящее время доставляется с "Азота" в больницы частной компанией "Криогенсервис". Она говорит, что кислорода не хватает. Мы направили письма с просьбой решить вопрос с тем, чтобы наши лечебные учреждения обеспечивались в первую очередь", – объяснил Кульчиковский.
Потому что была ситуация, когда сначала кислород развозили по району, а потом в Черкассы сливали остатки,
– добавил он.
Потребность в кислороде по больницам Черкасс:
- в первой городской больницы – 500 килограммов;
- в инфекционной больнице – 2,5 тысячи килограммов.
Все это – из-за увеличения количества "тяжелых" больных. Говорят, что при привычных условиях потребность в кислороде – в сотню раз меньше.
Третью городскую больницу вскоре снова включат в перечень больниц первой волны. Там уже сформировали 4 бригады.
"У нас не действует режим чрезвычайного положения, и мы не можем насильно командировать туда людей", – сказал Кульчиковский.Справка. По состоянию на 21 октября 2021 года больше 22 тысяч жителей города Черкассы заболели коронавирусом. По области с начала пандемии обнаружили почти 95 тысяч больных.
В медучреждениях – более 200 пациентов
На сегодня в медицинских учреждениях Черкасс от COVID-19 лечатся 236 человек. По словам Кульчиковского, по состоянию на 21 октября в Черкасской городской инфекционной больнице находятся на лечении 175 человек, из которых 110 – во временном стационаре. Еще 61 человек лечится в Первой городской больнице.
В целом в городской инфекционной больнице для лечения пациентов, больных коронавирусом, выделено 230 койко-мест. Из них 80 – во временном стационаре.
Количество тяжелых пациентов увеличивается, и это отображается на загруженности кроватей,
– отметил Кульчиковский.
Коронавирус в Украине
- За предыдущие сутки, 20 октября, в Украине обнаружили 22 415 новых больных COVID-19. Среди них – 1 771 детей и 345 медицинских работников. От COVID-19 вакцинировали свыше 251 тысячи украинцев за этот период.
- В помощи медиков нуждались 4 892 больных коронавирусом или людей с имеющимися признаками болезни – их госпитализировали в больницу. К сожалению, еще 546 жителей Украины умерли вследствие недуга. Выздоровели 8 036 пациентов.
- С начала пандемии в Украине официально подтвердили 2 701 600 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Болезнь удалось преодолеть 2 352 835 людям. Но, к сожалению, из жизни ушли 62 389 пациента.