Кислорода хватит на 10 дней, – мэр Чернигова о ситуации с коронавирусом
Источник:24 канал
Сейчас в Чернигове, если смотреть на статистику, уровень заболеваемости COVID-19 является угрожающим. Также больницы города нуждаются в кислородном обеспечении.
Об этом в прямом эфире 24 Канала рассказал глава Чернигова Владислав Атрошенко. По его словам, в больницах города находятся 356 человек и только 4 из них вакцинированы.
К теме Украина будет покупать кислород в Польше, – Радуцкий
"У нас на сегодня 530 коек, на которых можем стационарно разместить больных. Сейчас мы работаем, чтобы еще могли добавить 150 коек и это уже будет наш максимум. И максимум даже не в кроватях, а во врачах, которые сейчас изнурительно работают", – рассказал мэр.
У нас в больницах находятся 356 человек, из которых 232 человека на стационарной кислородной поддержке и 10 на аппаратах искусственной вентиляции легких. Это чрезвычайно сложное состояние,
– добавил он.
Какова ситуация с кислородным обеспечением
Атрошенко сообщил, что кислород закончился и несколько часов больницы находились без него. С помощью 60 кислородных концентраторов удалось удержать ситуацию.
"Сейчас у нас есть в наличии полторы тонны килограммов кислорода. Суточное потребление у нас 350 килограммов. В пятницу (29 октября – 24 канал) загрузим еще 3,5 тонны. Это еще примерно на 10 дней. Возможно даже на 8, если количество больных будет увеличиваться. Надеюсь, что к этому времени наши заводы смогут нам отгружать кислород". – пояснил мэр.
Кислородное обеспечение в Украине: что известно
- В Одесском областном центре социально значимых болезней закончился кислород, поэтому оттуда эвакуируют больных COVID-19.
- Министерство здравоохранения сообщило, что 2 украинских завода, которые изготавливали кислород, остановили работу.
- Поэтому Минздрав решил покупать кислород в Польше. По словам Виктора Ляшко, Мининфраструктуры за один день выдало все необходимые разрешения на закупку медицинского кислорода.