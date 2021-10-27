Кислорода хватит на 10 дней, – мэр Чернигова о ситуации с коронавирусом

Сейчас в Чернигове, если смотреть на статистику, уровень заболеваемости COVID-19 является угрожающим. Также больницы города нуждаются в кислородном обеспечении.

Об этом в прямом эфире 24 Канала рассказал глава Чернигова Владислав Атрошенко. По его словам, в больницах города находятся 356 человек и только 4 из них вакцинированы.

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"У нас на сегодня 530 коек, на которых можем стационарно разместить больных. Сейчас мы работаем, чтобы еще могли добавить 150 коек и это уже будет наш максимум. И максимум даже не в кроватях, а во врачах, которые сейчас изнурительно работают", – рассказал мэр.

У нас в больницах находятся 356 человек, из которых 232 человека на стационарной кислородной поддержке и 10 на аппаратах искусственной вентиляции легких. Это чрезвычайно сложное состояние,

– добавил он.

Какова ситуация с кислородным обеспечением

Атрошенко сообщил, что кислород закончился и несколько часов больницы находились без него. С помощью 60 кислородных концентраторов удалось удержать ситуацию.

"Сейчас у нас есть в наличии полторы тонны килограммов кислорода. Суточное потребление у нас 350 килограммов. В пятницу (29 октября – 24 канал) загрузим еще 3,5 тонны. Это еще примерно на 10 дней. Возможно даже на 8, если количество больных будет увеличиваться. Надеюсь, что к этому времени наши заводы смогут нам отгружать кислород". – пояснил мэр.

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