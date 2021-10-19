Больницы в Херсоне заполнены на 100%. Поэтому больных везут в населенные пункты области, где заполненность – на 70%.
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По словам медиков, особенность нынешней волны COVID-19 – кислородная зависимость людей.
Власти пытаются напрямую договариваться с поставщиками, чтобы кислород привозили в область. По словам заместителя городского головы Херсона Романа Головни, кислород в медучреждения завозят ежедневно, но ситуация ухудшается.
Дефицит кислорода становится намного больше, в частности в Херсоне. Мы делаем все для того, чтобы наши больные были с кислородом,
– подчеркнул Головня.
В красной зоне Херсонщина оказалась впервые. Врачи объясняют ухудшение ситуации в регионе такими факторами:
- очень малое количество людей переболела коронавирусом, поэтому население не имеет иммунитета;
- насыщенный туристический сезон;
- малый процент вакцинации населения на начало волны заболевания.
Какая ситуация с коронавирусом на Херсонщине: смотрите видео