Кислородная зависимость на Херсонщине: власть пытается напрямую договариваться с поставщиками

Ситуация с коронавирусом на Херсонщине остается крайне тяжелой. За 18 октября заболело 880 человек, в то же время 32 человека умерли.

Больницы в Херсоне заполнены на 100%. Поэтому больных везут в населенные пункты области, где заполненность – на 70%.

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По словам медиков, особенность нынешней волны COVID-19 – кислородная зависимость людей.

Если раньше в области использовали кислорода 3 тонны, то сейчас ежесуточно его используют 11 тонн.

Власти пытаются напрямую договариваться с поставщиками, чтобы кислород привозили в область. По словам заместителя городского головы Херсона Романа Головни, кислород в медучреждения завозят ежедневно, но ситуация ухудшается.

Дефицит кислорода становится намного больше, в частности в Херсоне. Мы делаем все для того, чтобы наши больные были с кислородом,

– подчеркнул Головня.

В красной зоне Херсонщина оказалась впервые. Врачи объясняют ухудшение ситуации в регионе такими факторами:

очень малое количество людей переболела коронавирусом, поэтому население не имеет иммунитета;

насыщенный туристический сезон;

малый процент вакцинации населения на начало волны заболевания.

Какая ситуация с коронавирусом на Херсонщине: смотрите видео