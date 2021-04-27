Об этом в эфире ICTV рассказал министр здравоохранения Максим Степанов. По его словам, на это выделили 693 миллиона гривен.
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Максим Степанов
“Сейчас закупают концентраторы для первичного уровня как обменный фонд – которые потом смогут выдавать пациентам. Ведь человека могут выписать из больницы с нормальной сатурацией, но он нуждается в кислородной терапии. Эти концентраторы мы сможем использовать и после COVID”.
По его словам, не было ни одного случая, чтобы за год пандемии в каком-то медицинском учреждении закончился кислород.
Да, у нас был тяжелый период, когда мы ночью разворачивали машины с кислородом и везли их в ту или иную область. Так, использование кислорода увеличилось в десятки раз, чем до пандемии. Да, мы вынуждены были идти на то, чтобы часть технического кислорода после лабораторных исследований отправлять в больницы,
– заявил Степанов.