Власти Пекина будут обозначать местные заведения разноцветными знаками. Таким образом продемонстрируют общественности, сколько сотрудников вакцинировались от коронавируса.

Как будут маркировать заведения в Китае

Заведения, в которых более 80% вакцинированных сотрудников, обозначают зеленым цветом. Если в здании работают от 40% до 80% привитых, его обозначают синим цветом. А красная отметка означает, что вакцинированных в учреждении меньше 40%.

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Менеджер одного из пекинских ресторанов по имени Сюй рассказал, что в его заведении вакцинировали всех 15 работников, благодаря чему на здании повесили зеленый знак. По его словам, такой показатель помогает привлекать больше посетителей: "Клиенты чувствуют себя в безопасности, когда обедают здесь".

Коронавирус в Китае

Источник: Bloomberg