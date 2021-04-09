В Китае будут маркировать заведения, чтобы показать сколько работников вакцинировались от COVID
Власти Пекина будут обозначать местные заведения разноцветными знаками. Таким образом продемонстрируют общественности, сколько сотрудников вакцинировались от коронавируса.
Источник:The Guardian
Как будут маркировать заведения в Китае
Заведения, в которых более 80% вакцинированных сотрудников, обозначают зеленым цветом. Если в здании работают от 40% до 80% привитых, его обозначают синим цветом. А красная отметка означает, что вакцинированных в учреждении меньше 40%.
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Менеджер одного из пекинских ресторанов по имени Сюй рассказал, что в его заведении вакцинировали всех 15 работников, благодаря чему на здании повесили зеленый знак. По его словам, такой показатель помогает привлекать больше посетителей: "Клиенты чувствуют себя в безопасности, когда обедают здесь".
Коронавирус в Китае
Источник: Bloomberg
- Скорее всего коронавирус ушел из Китая, страна уже почти год не имеет серьезных вспышек болезни.
- В общем заболели более 90 тысяч человек, умерли 4 636. За последние сутки зафиксировали 14 случаев болезни.
- В этой стране уже ввели почти 144 миллиона доз вакцины.
- Китайские власти намерены к середине 2021 года вакцинировать 40% из 1,4 миллиарда своего населения.
- В Китае делают по 4,5 миллиона прививок ежедневно, но для достижения цели правительства необходимо увеличить ежедневное количество вакцинированных еще на 500 тысяч.
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