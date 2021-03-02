Япония попросила Китай прекратить требовать от японских граждан делать анальные тесты на коронавирусную инфекцию при въезде в страну.

Издание сообщает, что анальные мазки для выявления коронавируса берут только в Китае.

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Правительство Японии обратилось к КНР с просьбой прекратить требовать от приезжих проходить эти анальные тесты, ведь многие жалуются, что эта процедура провоцирует у них "психологический стресс".

Некоторые граждане сообщили нашему посольству в Китае, они прошли анальный тест, который вызвал сильный психологический дискомфорт,

– заявил генеральный секретарь японского правительства Кацунобу Като.

Китайские власти считают, что анальные тесты на коронавирус "могут повысить уровень выявления инфицированных людей". В то же время утверждение вызвало споры среди специалистов.

Что известно об анальных тестах на коронавирус

Анальные тесты в Китае проводят с помощью введения в анус ватного тампона на 3-5 см и его осторожное вращение.

Неделей ранее американские СМИ начали писать, что у дипломатов из США также требовали эту процедуру. Однако Пекин отверг эту информацию. Также, как пишет издание, Китай пока не ответил на просьбу прекратить такие тесты в отношении японских граждан.