В Китае два случая инфицирования высокопатогенным птичьим гриппом: что об этом известно

В Китае обнаружили два случая заражения птичьим гриппом высокопатогенной разновидности H5N6. Инфекцию подхватили женщины 61 и 65 лет.

Где произошло заражение

Обнаружили инфекцию в китайских провинциях Гуанси и Сычуань. Сейчас обе женщины в стабильном состоянии, инфекция не распространилась дальше.

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Что известно о случаях заражения

Инфекцию обнаружили у 61-летней женщины из провинции Гуанси. Симптомы гриппа у женщины появились после того, как она побывала на рынке живой птицы. Через 3 дня ее госпитализировали. Сейчас ее состояние оценивают как стабильное.

Также птичий грипп диагностировали у 65-летней женщины из провинции Сычуань. Перед тем как заболеть, она контактировала с домашними птицами, которые, вероятно, были инфицированными. В день обнаружения симптомов женщину доставили в больницу в критическом состоянии.

H5N6 – что это? Птичий грипп H10N3 – это низкопатогенный штамм вируса у домашней птицы, то есть он редко передается человеку. Риск его распространения в больших масштабах "очень низок". В Китае есть много разных штаммов птичьего гриппа, и некоторые периодически заражают людей, обычно тех, кто работает с домашней птицей.

С 2014 года органы здравоохранения в Китае зарегистрировали 37 случаев передачи птичьего гриппа H5N6 человеку.

Птичий грипп у человека лечат так же, как другие виды гриппа. Вакцины и специфических лекарств от птичьего гриппа не существует, поэтому применяют противовирусные, противовоспалительные, жаропонижающие лекарственные средства и тому подобное.

Лечение происходит в условиях отделений интенсивной терапии и реанимации при тяжелом течении и развитии осложнений.

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