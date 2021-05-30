Власть считала, что держит ситуацию с распространением коронавируса под контролем. Но после сообщений о новых случаях болезни пошла на решительные шаги.
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Вспышка коронавируса в Гуанжчоу и введения карантина: что известно
В течение недели по официальным данным местных властей в Гуанчжоу обнаружили 20 случаев инфицирования коронавирусом. Речь идет о "индийском" варианте, очевидно, завезенном из-за рубежа.
- Гуанчжоу – крупный деловой и промышленный центр на юге Китая, расположенный неподалеку Гонконга.
- Население города составляет примерно 15 миллионов человек.
Число новых больных по сравнению с общей цифрой населения города вроде бы невелико. Однако власть встревожилась, ведь была убеждена, что держит ситуацию с распространением коронавируса под контролем.
В 4 прилегающих к центру районах людям также приказали ограничить пребывание на воздухе. Пока будут действовать запреты, медики должны срочно протестировать сотни тысяч людей в закрытых зонах.
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