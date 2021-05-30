Эхо паники: в Китае изолировали часть мегаполиса из-за 20 случаев COVID-19

Центр Гуанчжоу в Китае решили срочно закрыть на карантин – так, как это когда-то сделали с Уханем. Дело в том, что там обнаружили "индийский" штамм коронавируса у по меньшей мере 20 человек.

Власть считала, что держит ситуацию с распространением коронавируса под контролем. Но после сообщений о новых случаях болезни пошла на решительные шаги.

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Вспышка коронавируса в Гуанжчоу и введения карантина: что известно

В течение недели по официальным данным местных властей в Гуанчжоу обнаружили 20 случаев инфицирования коронавирусом. Речь идет о "индийском" варианте, очевидно, завезенном из-за рубежа.

Гуанчжоу – крупный деловой и промышленный центр на юге Китая, расположенный неподалеку Гонконга.

Население города составляет примерно 15 миллионов человек.

Число новых больных по сравнению с общей цифрой населения города вроде бы невелико. Однако власть встревожилась, ведь была убеждена, что держит ситуацию с распространением коронавируса под контролем.

Закрыли также уличные рынки, детсады, развлекательные заведения и рестораны (хотя на летних площадках есть можно).

В 4 прилегающих к центру районах людям также приказали ограничить пребывание на воздухе. Пока будут действовать запреты, медики должны срочно протестировать сотни тысяч людей в закрытых зонах.

Следует напомнить: пандемия коронавирусной болезни началась с Китая

Вспышку COVID-19 впервые зафиксировали в декабре 2019 году в Китае в городе Ухань.

23 января город полностью изолировали на целых 76 дней.

Тем не менее уже в марте 2020 болезнь, вызванная коронавирусом SARS-CoV-2, вышла на уровень пандемии.

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