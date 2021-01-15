В Китае обнаружили COVID-19 в мороженом: ингредиент был из Украины
Власть северокитайского города Тяньцзинь обнаружила новый вид коронавируса в мороженом. Составляющие продукта были импортными, один – из Украины.
Сейчас мороженое проверяют после того, как 3 образца дали положительный результат. Об этом сообщает "Синьхуа".
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Эти образцы они отправили компанией в городской центр профилактики и контроля заболеваний. Все они дали положительный результат на коронавирус.
Импортные продукты
Предыдущие эпидемиологические исследования показывают, что компания произвела партию мороженого с использованием сухого молока, импортируемого из Новой Зеландии. Сухую сыворотку для мороженого импортировали из Украины.
Тысячи работников отправили на карантин. Из них 700 человек получили отрицательный результат теста на COVID-19, результаты тестирования других пока неизвестны. Все складские помещения товаров опечатали.
Продукт производила компания Tianjin Daqiaodao Food Co.
Действия власти
Власть продезинфицировала производство. Сейчас они отслеживают проданное мороженое.
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