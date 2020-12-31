Снова по кругу: в Китае обнаружили первый случай мутировавшего COVID-19
В Китае подтвердили первый случай нового штамма коронавируса. Носителем так называемого британского вируса стала женщина из Шанхая.
Больная прибыла в Китай из Великобритании
23-летняя пациентка вернулась в Китай из Великобритании. Об этом информируют The Straits Times.
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Женщина вернулась на родину 14 декабря. Уже впоследствии ее госпитализировали с легкими симптомами недуга.
Из-за того, что больная приехала из Туманного Альбиона, ей решили сделать анализ на британский штамм. Результаты подтвердили – это мутированный COVID-19.
Случаи мутированного вируса обнаружили в США
Отметим, что недавно первый случай мутированного коронавируса диагностировали в США. Однако уже 30 декабря обнаружили еще одного больного с новым штаммом.
Что известно о новом штамме коронавируса
- О скором распространении нового штамма коронавируса заявили 15 декабря в Великобритании.
- Хотя обнаружили разновидность инфекции еще в сентябре.
- Новый штамм на 70% заразнее, чем привычный COVID-19.
- Десятки стран закрыли авиасообщение с Британией.
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