Известно, что эта комбинированная терапия снижает риск госпитализации и смерти у пациентов из группы высокого риска примерно на 80%. По крайней мере об этом свидетельствуют результаты клинических испытаний.

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Моноклональные антитела – что это? Это тип белка, который прикрепляется к шиповому белку коронавируса, уменьшая его способность проникать в клетки организма.

Что известно о новой терапии

Лекарство совместно разработали Университет Синьхуа, Третий народный госпиталь Шэньчжэня и компания Brii Biosciences.

Лечение включает комбинацию двух препаратов, которые вводятся с помощью инъекций.

Разработчики предлагают использовать новую терапию для лечения определенных случаев, которые могут прогрессировать по степени тяжести.

Лекарство начали использовать раньше

Местные СМИ сообщают, что лекарство в Китае начали использовать еще в прошлом месяце. Терапию применяли на пациентах, инфицированных коронавирусом во время местных вспышек.