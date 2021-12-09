В Китае одобрили первый препарат против коронавируса
Источник:The Guardian
Государственное управление по контролю за фармацевтической продукцией Китая одобрило первый в стране комбинированный терапевтический препарат против COVID-19. Лекарство разработали на основе нейтрализующих моноклональных антител.
Известно, что эта комбинированная терапия снижает риск госпитализации и смерти у пациентов из группы высокого риска примерно на 80%. По крайней мере об этом свидетельствуют результаты клинических испытаний.
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Что известно о новой терапии
- Лекарство совместно разработали Университет Синьхуа, Третий народный госпиталь Шэньчжэня и компания Brii Biosciences.
- Лечение включает комбинацию двух препаратов, которые вводятся с помощью инъекций.
Разработчики предлагают использовать новую терапию для лечения определенных случаев, которые могут прогрессировать по степени тяжести.
Лекарство начали использовать раньше
Местные СМИ сообщают, что лекарство в Китае начали использовать еще в прошлом месяце. Терапию применяли на пациентах, инфицированных коронавирусом во время местных вспышек.