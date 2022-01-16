Масштабная вакцинация в Китае

Представитель Государственного комитета по делам здравоохранения Хэ Цинхуа сообщил, что более 1,26 млрд китайцев получили вакцины от коронавируса. А это около 90% населения.

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При этом две прививки от коронавируса получили более 1,22 миллиарда китайцев. Теперь общественность призывают получить бустерную прививку как можно быстрее.

Чиновник подчеркнул, что необходимо продолжить соблюдение карантинных ограничений, чтобы предотвратить заражение коронавирусом, в частности:

масочного режима;

социальной дистанции;

проветривание помещений.

"Омикрон" в Пекине

Также в субботу, 15 января, в Пекине был обнаружен первый случай заражения "Омикроном". Эта ситуация вызвала опасения перед Олимпиадой, из-за чего власти начали массовое тестирование населения.

Вместе с тем Китай допускает рост заболеваемости коронавирусом во время Олимпиады.

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Вспышка коронавируса в стране

Несмотря на успешную кампанию по вакцинации, в некоторых городах Китая ухудшается ситуация с COVID-19. Там даже обустроили карантинные лагеря. Инфицированных граждан размещают в тесные металлические ящики.

Так Китай пробует искоренить COVID-19. Журналисты пишут, что по состоянию на 12 января закрытыми дома или в лагерях было около 20 миллионов граждан.