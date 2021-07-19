Более того, в Китае это первый клинически подтвержденный случай инфицирования вирусом обезьян человека. Недуг обнаружили у 53-летнего ветеринара из Пекина.
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Как инфицировался мужчина: хронология событий
- Известно, что он проводил вскрытие двух мертвых обезьян в рамках своей экспериментальной исследовательской работы.
- Через месяц, в апреле этого года, у него появились тошнота, рвота и лихорадка.
- 27 мая мужчина умер.
Врачи сразу протестировали близких и друзей умершего. К счастью, ни у кого из них вируса обезьян не обнаружили.
Вирус обезьян – что это?
Вирус обезьян впервые обнаружили в 1932 году. Он является энзоотиком альфа-герпеса у макак.
Болезнь может передаваться при прямом контакте с обезьяной и обмене жидкостями организма. Уровень смертности от недуга составляет от 70 до 80 процентов.