Новая вакцина

На юге Китая, во время международной выставки в городе Хайкоу, представили первую в мире вакцину против коронавируса, которую вводят путем ингаляции.

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После попадания в легкие она стимулирует иммунитет через слизистые органы.

Принцип действия. Отмечается, что ингаляционную вакцину вдыхают через рот. После того как препарат попадает в легкие, он начинает стимулировать иммунитет слизистой оболочки органа. Этого невозможно достичь во время внутримышечного введения инъекций.

Говорят, что ее также будет легче хранить и доставлять. Она будет требовать и гораздо меньших доз, чем инъекционная вакцина, что облегчит производство.

Вдыхание аэрозоля Ad5-nCoV является безболезненным, простым, хорошо переносимым и иммуногенным,

– отметили исследователи в статье.

Есть ли побочные эффекты

На прошлой неделе китайская компания CanSino Biologics опубликовала результаты ранних клинических испытаний. Обнаружили, что ингаляционная аэрозольная версия вакцины Ad5-nCoV вызывает иммунные реакции без серьезных побочных эффектов.

Как работает ингаляционная вакцина: смотрите видео

Сейчас вакцина находится на ранней стадии клинических испытаний. Однако этот препарат уже одобрили для использования в однодозовой форме для инъекций в Китае, Пакистане и Мексике.

Справка. Китайская компания CanSino Biologics начала испытания ингаляционной вакцины против COVID-19 еще весной 2021 года.