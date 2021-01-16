В Китае построили больницу за 5 дней на 1,5 тысячи палат: там более сотни новых инфицированных
В провинции Хэбэй за 5 дней построили специализированную больницу на 1,5 тысяч палат для больных коронавирусом. В городе зафиксировали ряд инфицирований коронавирусом.
Каждая палата площадью 18 квадратных метров оборудована кроватью, электронагревателем, туалетом и раковиной. Также там доступен Wi-Fi, сообщает Xinhua.
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Почему решили срочно построить больницу
- Строительство проекта началось 10 января после того, как в городе было сообщено о ряде случаев COVID-19.
- Подобный центр на 3 тысяч палат строят также в столице провинции Хэбэй – городе Шицзячжуан, где заявили о вспышке вируса.
- В течение ближайшего времени правительство планирует возвести еще 6 аналогичных объектов в городе Наньгун, в которых будет насчитываться около 6,5 тысяч палат.
Что известно о ситуации в городе
Жители города Шицзячжуан должны оставаться дома до конца 19 января с целью сдерживания распространения эпидемии COVID-19. Такой указ дал городской штаб по профилактике и контролю эпидемии.
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