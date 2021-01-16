В провинции Хэбэй за 5 дней построили специализированную больницу на 1,5 тысяч палат для больных коронавирусом. В городе зафиксировали ряд инфицирований коронавирусом.

Каждая палата площадью 18 квадратных метров оборудована кроватью, электронагревателем, туалетом и раковиной. Также там доступен Wi-Fi, сообщает Xinhua. К теме В Китае вновь фиксируют смертельные случаи COVID-19 Почему решили срочно построить больницу Строительство проекта началось 10 января после того, как в городе было сообщено о ряде случаев COVID-19.

Подобный центр на 3 тысяч палат строят также в столице провинции Хэбэй – городе Шицзячжуан, где заявили о вспышке вируса.

В течение ближайшего времени правительство планирует возвести еще 6 аналогичных объектов в городе Наньгун, в которых будет насчитываться около 6,5 тысяч палат. Что известно о ситуации в городе Жители города Шицзячжуан должны оставаться дома до конца 19 января с целью сдерживания распространения эпидемии COVID-19. Такой указ дал городской штаб по профилактике и контролю эпидемии. Интересно В Китае обнаружили COVID-19 в мороженом: ингредиент был из Украины Справка: по состоянию на 16 января в КНР зарегистрировали 88 118 случаев COVID-19, из них – более 4,6 тысяч летальных, 82,3 тысячи пациентов выздоровели.