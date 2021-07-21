В Китае создали конкурс на лучшего донора спермы

Банк спермы в Шанхае начал 45-дневное мероприятие, в котором приглашают мужчин города зарегистрироваться в конкурсе, чтобы решить, "кто имеет наилучшую сперму". Все участники будут регистрироваться анонимно, а организатор обещал конфиденциально обрабатывать их информацию.

Условия акции

Учреждение запустило акцию, чтобы напомнить о необходимости следить за репродуктивным здоровьем. Потенциальные участники конкурса должны быть в возрасте от 20 до 45 лет, а также иметь рост от 165 сантиметров, хорошее зрение и диплом о высшем образовании или документ о его получении.

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Отбор участников будет проходить до конца августа. К основному этапу допустят только мужчин с высокой концентрацией сперматозоидов – от 60 миллионов в одном миллилитре.

Вознаграждение за лучшую сперму

Мужчины, которые пройдут отбор должны сдать семена несколько раз в течение полугода. Чем больше соберется материала и чем качественнее он окажется, тем больше будет награда – до 7500 юаней (1160 долларов) в виде субсидий. Также конкурсантам возместят расходы на питание и транспорт.

По словам представителей банка, их акция нацелена в первую очередь на молодых людей – их призывают задуматься о здоровье как можно раньше и отказаться от нездоровых привычек. Материалы доноров будут собирать только для исследований, но желающие могут передать свое семя на хранение – в таком случае с ними подпишут договор.

Сперма от банка направляется непосредственно в 17 центров репродуктивности в городе, которые в конечном итоге будут оказывать услуги тем, кто в них нуждается.