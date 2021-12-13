Известно, что этот вариант инфекции привезли из-за границы. Об этом сообщили в понедельник, 13 декабря, в заявлении эпидемиологического штаба Тяньцзиня.

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По его данным, этот штамм обнаружен у человека, который 9 декабря вернулся из-за границы. Коронавирус у больного был обнаружен из проб, которые взяли с дыхательных путей.

Это первый случай обнаружения штамма Омикрон в материковом Китае,

– отмечается в заявлении властей.

В каком состоянии инфицированный

Заболевание у инфицированного протекает бессимптомно. В настоящее время он находится в больнице и полностью изолирован.

Что известно об Омикроне Его обнаружили в ноябре 2021 года на юге Африки – там же больше всего инфицированных этим вариантом. Специалисты считают, что он может угрожать, поскольку распространяется гораздо быстрее, чем другие штаммы, которые обнаруживали ученые за период пандемии, и содержит большое количество мутаций. Новый штамм уже зафиксирован в 57 странах. Согласно последнему рецензируемому исследованию, у переболевших коронавирусом и вакцинированных людей защита от штамма Омикрон "сильнее, чем базовая".

О первых случаях Омикрона сообщили и другие страны

Отметим, что о первых случаях Омикрона стало известно в Турции. У каждого из 6 инфицированных заболевание протекает легко. Все пациенты находятся под лабораторным наблюдением.

Между тем, в Великобритании зафиксировали первый летальный случай от Омикрона. По словам премьера Бориса Джонсона, этот вариант коронавируса – более мягкий и распространяется быстрее.

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