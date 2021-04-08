Министерство образования КНР выпустило "Циркуляр о дальнейшем усилении контроля по улучшению качества сна учеников, получающих начальное и среднее образование". В этом циркуляре установлены минимальные требования относительно сна детей и подростков.

Представитель Министерства образования Люй Юйга заявил, что циркуляр разработан с целью улучшения психического и физического здоровья детей. Контролировать, сколько спят дети, будут с помощью технических средств.

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Нормы сна для детей и подростков в Китае:

Ученики начальных школ должны спать не менее 10 часов в день;

Ученики средних школ первой и второй степени должны спать не менее 9 и 8 часов в день соответственно.

Конечно, указали и рекомендуемое время отхода ко сну:

Не позднее 9:20 вечера для учеников начальных школ;

10:00 вечера для учеников средних школ первой степени;

11:00 вечера для учеников средних школ второй степени.

В 10 провинциальных регионах страны ранее провели опрос. В среднем ученики начальных школ спят 9,5 часа в день, а ученики средних школ первой степени – 8,4 часа.

Домашние задания, консультации вне кампуса и видеоигры должны освободить место для качественного сна студентов,

– заявил Люй Юйга.

Согласно циркуляру, органы образования с помощью технических средств усилят контроль, чтобы несовершеннолетние не могли играть в видеоигры с 22:00 до 8:00.