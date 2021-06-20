В Китае уже сделали более 1 миллиарда прививок от COVID-19

С начала прививочной кампании в Китае сделали более 1 миллиарда прививок от COVID-19. Граждан иммунизируют препаратами от компаний Sinopharm и Sinovac.

Власти страны опасаются вспышки нового штамма коронавируса – "Дельта". По этой причине чиновники приняли решение ускорить темпы вакцинации.

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В Китае намерены до июля полностью привить 40 процентов 1,4-миллиардного населения страны. До конца года хотят иммунизировать 70 процентов людей.

Национальная комиссия здравоохранения заявила, что благодаря ускорению темпов вакцинации за последние 5 дней удалось ввести 100 миллионов доз лекарств.

Ситуация с коронавирусом в Китае: коротко

По официальным данным, по состоянию на 20 июня в Китае обнаружили 91 587 случаев COVID-19.

Победить инфекцию смогли 86 441 пациент. Умерли от осложнений болезни 4 636 человек.

В стране на начало месяца сделали более 800 миллионов прививок от коронавируса.

После закрытия заведений и массовых проверок в стране удалось остановить циркуляцию COVID-19. Из-за этого многие китайцы не испытывали особой необходимости в вакцинации, но все изменил новый штамм "Дельта".