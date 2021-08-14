Вместе с тем, общее количество случаев заражения коронавирусом внутри страны продолжает расти в течение последних трех недель. Впрочем, власти уверяют, что риск масштабной вспышки внутри страны сохраняется небольшой.

Обратите внимание 20 тысяч заболевших COVID-19 за сутки зафиксировали самый высокий показатель в Японии

Также утверждают, что общая ситуация хорошо контролируется. В частности, в китайском Ухане провели массовое тестирование жителей на наличие коронавирусной инфекции.

Врачи сделали более 11,28 миллиона тестов на болезнь. Всего в материковой части Китая ввели 1,83 миллиарда доз вакцины.

Внимание! Молодым людям в возрасте от 12 до 17 лет ввели более 60 миллионов доз вакцины против COVID-19.

Ликвидируют вспышки недуга

Из-за нескольких вспышек заболевания, города расширили сеть центров тестирования. Они пытались обнаружить, где больше всего случаев распространения коронавируса. В частности, сейчас большое внимание уделяют вакцинации молодежи, говорят в китайском центре контроля и профилактики заболеваний.

В некоторых странах, которые потерпели тяжелое поражение, заболеваемость и распространенность COVID-19 среди детей растет. Вакцинация детей является неотъемлемой частью формирования коллективного иммунитета,

– сказал иммунолог Ван Хуацин.

Коронавирус в Китае

По состоянию на четверг, 12 августа, зарегистрировали более 1 282 случая коронавируса. Вместе с тем в 36 городах в течение 5 дней не зарегистрировали ни одного случая.