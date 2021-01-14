В Китае впервые с мая умер пациент с коронавирусом. Какова ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Китае по состоянию на 14 января – сообщил Государственный комитет по вопросам гигиены и охраны здоровья КНР.

В Китае низкая заболеваемость COVID-19

В сообщении комитета говорится, что пациент умер в провинции Хэбэй от осложнений, что спровоцировала инфекция SARS-CoV-2, пишет Financial Times.

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Это первый зарегистрированный смертельный случай COVID-19 в Китае с мая. Кроме этого, за минувшие сутки подтвердили 138 новых случаев заболевания.

Подробно о новых случаях заболевания в Китае:

8 больных обнаружили в Шанхае;

3 – в провинции Гуандун;

по 1 – в Пекине, провинции Хэнань и Гуанси-Чжуанском автономном районе.

124 случая являются внутренними: из них 81 заболевший в провинции Хэбэй, еще 43 – в провинции Хэйлунцзян.

Справка: впервые вспышку коронавируса обнаружили в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань. Впоследствии вирус распространился по всему миру и приобрел масштабы пандемии.

ВОЗ хочет исследовать происхождение коронавируса

Известно, что эксперты Всемирной организации здравоохранения отправятся в Китай для выяснения происхождения коронавируса.

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Ранее в Пекине выступали против проведения такого расследования. Сейчас же в ВОЗ объявили, что Китай разрешил приезд экспертов организации.

Поэтому в ближайшее время группа экспертов ВОЗ из 10 человек прибудет в Китай на 5-6 недель (две из которых они проведут на карантине).