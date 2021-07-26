Известно, что 40 из всех случаев обнаружили внутри страны, остальные – у приезжих.

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Из 40 случаев заболевания внутри страны 39 были в провинции Цзянсу и один – из Ляонина,

– говорится в сообщении Национальной комиссии здравоохранения.

Усиление карантина

В связи с этим десятки тысяч людей находятся на самоизоляции в столице провинции Цзянсу Нанкине, поскольку власть тестирует 9,2 миллиона жителей города на наличие коронавируса.

Пекин усилил карантинные мероприятия в приграничных провинциях, осознавая риски быстрого распространения варианта "Дельта".

Последние новости о распространении COVID-19 из Китая

Китай отказался участвовать во втором этапе расследования происхождения COVID-19, которое проводит Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

В США пригрозили Китаю международной изоляцией в случае прекращения сотрудничества над расследованием.

Впервые коронавирусную болезнь обнаружили на оптовом рынке в городе Ухань в конце 2019 года.

23 января 2020 года Ухань стал первым в мире городом, который полностью изолировали из-за вспышки коронавируса.

Важно! Происхождение вируса SARS-CoV-2 до сих пор остается спорным. ВОЗ планировала проверить лаборатории в Ухане, рядом с которыми, вероятно, были зарегистрированы первые случаи заражения коронавирусом. Китай отрицает разработку COVID-19, а в Уханьском институте вирусологии утверждают, что вирус возник естественным путем.