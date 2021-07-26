Известно, что 40 из всех случаев обнаружили внутри страны, остальные – у приезжих.
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Из 40 случаев заболевания внутри страны 39 были в провинции Цзянсу и один – из Ляонина,
– говорится в сообщении Национальной комиссии здравоохранения.
Усиление карантина
В связи с этим десятки тысяч людей находятся на самоизоляции в столице провинции Цзянсу Нанкине, поскольку власть тестирует 9,2 миллиона жителей города на наличие коронавируса.
Пекин усилил карантинные мероприятия в приграничных провинциях, осознавая риски быстрого распространения варианта "Дельта".
Последние новости о распространении COVID-19 из Китая
- Китай отказался участвовать во втором этапе расследования происхождения COVID-19, которое проводит Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
- В США пригрозили Китаю международной изоляцией в случае прекращения сотрудничества над расследованием.
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