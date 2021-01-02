В Китае за минувшие сутки зафиксировали 53 случая инфицирования коронавирусной инфекцией. Общее количество людей, у которых диагностировали COVID-19, выросло до 96 058.

Статистика распространения COVID-19 в Китае

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За минувшие сутки в Китае подтвердили две смерти от осложнений, вызванных коронавирусом. Общее количество летальных случаев – 4 784. Всего с начала пандемии в стране 90 тысяч человек выздоровели. Эти данные опубликованы в Системе мониторинга распространения коронавируса, созданной Аппаратом СНБО Украины.

Новый штамм коронавируса обнаружили в Китае

Отмечается, что за два дня до вылета у девушки тест на COVID-19 был отрицательным. После подтверждения заражения ее госпитализировали, пишет издание China Daily.

Девушка призналась, что выходила на пробежки в парк без маски, а также снимала маску, чтобы есть и пить, ожидая посадку на самолет.

Медики определили, что найденный штамм отличается от циркулирующего в Шанхае и является аналогичным варианту вируса, который был обнаружен в Великобритании.

Меры Китая

Чтобы минимизировать риски распространения нового штамма вируса, власти Шанхая приняли ряд мер, включая усиленное отслеживание тесных контактов пациента. Отмечается, что дезинфекция была применена к определенным местам, связанных с пациентом.

Поскольку эпидемия COVID-19 эффективно контролируется в Китае, новый штамм коронавируса является очень рискованным для контроля и профилактики эпидемий в стране. В течение последних нескольких месяцев Китай принял жесткие меры для предотвращения импорта вируса через путешественников и товары.

Вспышка COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Что известно о новом штамме коронавируса

Об обнаружении нового штамма 15 декабря сообщил министр здравоохранения Соединенного Королевства Мэтт Хэнкок. Впоследствии он был обнаружен и в других странах.

Правительство Великобритании не рассматривает введение общенационального жесткого карантина в стране. Британские ученые также провели исследование и заявили, что новый штамм намного заразнее предыдущей версии вируса. Профессор Аксель Ганди из лондонского Имперского колледжа сказал, что разница между типами вирусов "достаточно велика".



Новый штамм COVID-19: что следует знать / Инфографика 24 канала