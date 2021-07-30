В Китае вспышка Дельты: источником инфекции стал авиарейс из России

В Китае обнаружили вспышку штамма коронавируса Дельта. Сначала рост заболеваемости обнаружили в Нанкине, далее локальная вспышка распространилась на 26 других городов.

Что известно об источнике вспышки

Источником стал рейс авиакомпании Air China, прибывший из Москвы 10 июля – рассказала замглавы Центра по контролю и профилактике заболеваний Нанкина Дин Цзе.

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Секвенирование генома вируса 52 случаев заражения Дельтой показало, что все случаи имеют такую же последовательность генома, как у уборщиков самолета, которые подхватили вирус на рейсе CA910 из России,

– говорится в сообщении.

Проверка показала, что больные работники клининговой компании могли заболеть не из-за недостаточных мер индивидуальной защиты. А потому, что они были привлечены к уборке внутренних рейсов, а затем произошло кластерное заражение среди уборщиков, после чего заразились и другие контактные лица.

Хронология распространения инфекции

Также сообщается, что первые случаи заражения в аэропорту Нанкина выявили 20 июля у 9 работников в ходе регулярного тестирования.

Местные власти провели массовое тестирование на коронавирус – пока известно о 184 случаях заражения Дельтой.

Вспышка уже распространилась на 26 городов в 15 провинциях Китая.

Главное о штамме Дельта

Впервые обнаружили в Индии. С тех пор он быстро распространился в других странах мира.

ВОЗ объявила Дельту международной угрозой из-за многочисленных опасений.

Новые исследования подтвердили опасность штамма – Дельту можно сравнить с заразностью таких болезней, как ветрянка и корь.

А переносить его могут как невакцинированные, так и полностью привиты от коронавируса люди.

​​ Что известно о штамме коронавируса Дельта / источник: Минздрав / инфографика 24 канала