В Китае зафиксировали новую вспышку COVID-19: количество больных растет ежедневно

Начиная с 17 октября 2021 года, в 17 провинциях и районах Китая обнаружили 500 больных COVID-19. Чтобы сдержать распространение вируса, власти принимают жесткие ограничительные меры.

За минувшие сутки, 2 ноября, в Китае зарегистрировали 109 новых случаев заражения коронавирусом. 16 инфицированных прибыли в страну из-за границы.

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93 новых больных COVID-19 – заразились в пределах страны. Из них 35 находятся в городе Хэйхэ на северо-востоке КНР.

Заболеваемость растет:

1 ноября зарегистрировали 54 инфицированных,

31 октября – 59,

30 октября – 48.

Государственный комитет по делам здравоохранения и планового деторождения обнародовал эти данные сейчас, 3 ноября.

По состоянию на сегодняшний день в стране выявлено 500 случаев заражений коронавирусом. 426 из них связаны с главным источником нынешней волны распространения вируса – севером и северо-востоком страны – провинциями Ганьсу, Хэйлунцзян и автономным районом Внутренняя Монголия.

География распространения вируса расширяется

Китайские СМИ сообщают, что ситуация "тревожная". 8 пациентов заразились в Пекине – это самый высокий показатель внутренних случаев заражения в столице за период с 19 января этого года.

Поэтому власти рекомендуют жителям Пекина отказываться от поездок за пределы города, откладывать свадьбы, упрощать организацию похорон и как можно больше сокращать массовые мероприятия. Чтобы сдержать миграцию населения, в пекинских аэропортах отменено более половины запланированных рейсов.

С начала пандемии на территории материкового Китая зарегистрировали 97 423 случая заражений коронавирусом. 4 636 больных умерли. В то же время одолели болезнь 91 787 жителей страны.