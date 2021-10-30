Известно, что почти 19 инфицированных приехали из-за границы. Эпицентром распространения стали северные и северо-восточные районы страны.

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26 инфицированных обнаружили в северо-восточной провинции Хэйлунцзян, граничащей с Россией, 19 – в автономном районе Внутренняя Монголия, 11 – в провинции Ганьсу, 2 – в Пекине, один – в Нинся-Хуэйском автономном районе.

В позапрошлые сутки в стране обнаружили 48 больных COVID-19.

Общая статистика



Всего с начала пандемии на материковом Китае зарегистрировали более 97 тысяч больных COVID-19 и 4 636 смертей в результате болезни.

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