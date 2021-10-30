В Китае зафиксировали рекордное количество больных COVID-19 сентября

За прошедшие сутки, 29 октября, на территории материкового Китая зарегистрировали 59 новых больных коронавирусом. Это самый высокий показатель от 16 сентября.

Известно, что почти 19 инфицированных приехали из-за границы. Эпицентром распространения стали северные и северо-восточные районы страны.

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26 инфицированных обнаружили в северо-восточной провинции Хэйлунцзян, граничащей с Россией, 19 – в автономном районе Внутренняя Монголия, 11 – в провинции Ганьсу, 2 – в Пекине, один – в Нинся-Хуэйском автономном районе.

В позапрошлые сутки в стране обнаружили 48 больных COVID-19.

Последние новости о коронавирусе в Китае

Недавно Китай объявил карантин в городе с населением в четыре миллиона, чтобы побороть всплеск коронавируса в стране. Жильцам запрещено выходить из дома, за исключением чрезвычайных ситуаций.

В Китае против коронавируса вакцинировали уже 76% населения. Теперь в стране начинают вакцинацию детей в возрасте от 3 лет.

Детям в возрасте от 3 до 11 лет нужно будет вакцинироваться по крайней мере в пяти провинциях Китая. Все из-за того, что в этих регионах обнаружили незначительные вспышки COVID-19.

Китай применял строгие меры, карантин и обязательное тестирование на вирус на протяжении всей пандемии. Сейчас правительство обеспокоено распространением штамма коронавируса Дельта среди путешественников.

Всего с начала пандемии на материковом Китае зарегистрировали более 97 тысяч больных COVID-19 и 4 636 смертей в результате болезни.