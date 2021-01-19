На северо-востоке Китая обнаружили новый очаг заражения коронавирусом. Власти ввели дополнительные карантинные ограничения.

19 января Китай сообщил о 118 новых случаях заражения коронавирусом. Об этом сообщает издание AP.

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Большинство больных зафиксировали в провинциях Цзилинь и Хэйлунцзян, а также в регионе Хэбэй.

В этих регионах уже провели массовое тестирование на коронавирус. Власти приказали закрыть школы на неделю раньше и призвали граждан не путешествовать.

Чтобы предотвратить распространение коронавируса, северная провинция Ляонин тоже ввела карантин и ввела ограничения на поездки.

Власти вводят карантин для того, чтобы предотвратить новые вспышки во время февральских новогодних праздников.

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