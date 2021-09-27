В Китае запретили делать аборты, если нет медпоказаний

В Китае отныне нельзя прерывать беременность, если на то нет медицинских показаний. Об этом заявили в правительстве страны.

После попыток ограничить рост китайского населения правительство вводит новую политику, направленную на рост рождаемости. Отныне количество абортов, которые делают с "немедицинской целью", – сократят.

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Какая причина

Дело в том, что женщины начали массово прерывать беременность несмотря на разрешение иметь даже троих детей вместо двух.

А в 2018 году провинция Цзянси выпустила руководящие принципы, согласно которым женщина на сроке беременности более 14 недель должна получить разрешение от трех медицинских работников, чтобы прервать беременность. Также тогда же органы здравоохранения предупредили, что использование абортов для прекращения нежелательной беременности наносит вред женскому телу и вызывает бесплодие.

Несмотря на это довольно часто женщины делают аборты не только из-за финансовых проблем, но и из-за так называемого неправильного пола ребенка.

Динамика населения Китая

Китай остается самой густонаселенной страной в мире. Несмотря на это, последняя перепись показала, что рост населения с 2011 по 2020 год был самым медленным с 1950-х годов.

Прогнозируют, что за несколько лет оно замедлится еще больше.

Аборты в Китае

В течение последних нескольких десятилетий прерывание беременности использовали в Китае как средство контрацепции, чтобы сдерживать рост населения.

Согласно госстатистике, с 1971 по 2013 год врачи в Китае сделали 336 миллионов абортов. А выборочные аборты по половому признаку были обычным явлением, ими начали злоупотреблять вроде бы из-за "неправильного" пола ребенка. Поэтому в стране фиксируют огромный гендерный дисбаланс: мужчин на 30 миллионов больше, чем женщин.