Китаец создал у себя дома лекарства для смертельно больного сына

Человек синтезировал лекарства по инструкции из американских научных журналов. Он не знает английского у него только школьное образование, но очень хочет спасти своего ребенка.

Фармацевтическая лаборатория дома

В Куньмине 30-летний владелец небольшого интернет-магазина Сюй Вэй занялся фармакологией и химией, чтобы спасти своего двухлетнего сына. Мальчику диагностировали генетическую болезнь Менкеса, с которой редко живут дольше десяти лет. Мужчина изучает американские исследования и самостоятельно производит в домашней лаборатории медный гистидин – препарат, который облегчает состояние ребенка.

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Инъекции медного гистидина нужно делать каждый день, но доставить препарат в Китай из США практически невозможно из-за коронавирусных ограничений и бюрократии. Сюй Вэй связался с местными фармкомпаниями, но они заявили, что производить лекарства будет очень дорого, к тому же разрешения от регуляторов можно ожидать годами. Поэтому китаец решил синтезировать медный гистидин в домашних условиях.

Сюй Вэй за три тысячи долларов купил лабораторное оборудование, записался на открытые курсы по фармакологии в нескольких вузах и начал изучать американские научные журналы.

Как проходит обучение

Я не учился в университете, но это не значит, что я не могу учиться сейчас. Я нужен моему сыну, и я буду пытаться всеми возможными способами спасти его. Я не понимаю английского, поэтому использую программное обеспечение для перевода исследований,

– рассказал мужчина.

Чтобы синтезировать лекарства, китаец смешивает три вещества с водой. После этого разделяет его на дозы с помощью сверхчувствительных аптечных весов. "Это не так сложно, как кажется. Все написано в исследовании, мне просто нужно позаботиться о стерильности производства", – сказал Сюй.

Применение лекарств

Он сначала испытал полученный гистидин меди на кроликах. Они выжили, и Вэй ввел препарат себе. Убедившись в его безопасности, китаец сделал инъекцию сыну. После этого он отвез его в клинику, там провели обследование и исключили возможность осложнений.

Сюй говорит, что медный гистидин не может вылечить его ребенка, но предотвратил ухудшение его здоровья. Китаец синтезировал дома еще один препарат, который потенциально может помочь при болезни Менкеса. Параллельно Сюй готовится к поступлению в университет на специальность "генная инженерия".

Органы здравоохранения знают о домашней лаборатории китайца, но позволяют ей работать.