Журналистское расследование показывает, что Китай провел масштабную кампанию по дезинформации. Страна с помощью России и Ирана распространяла фейки о том, что коронавирус является биологическим оружием США.

Журналисты Associated Press проводили свое расследование в течение 9 месяцев. Им помогали специалисты из Лаборатории цифровых криминалистических исследований при Атлантическом совете.

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Издание сообщает, что с середины 2019 года количество китайских дипломатических пользователей в Twitter увеличилась более чем в три раза, а в Facebook – более чем вдвое. Это при том, что обе соцсети запрещены в Китае.

Ряд твитов официального представителя МИД Китая Чжао Лицзян с заявлениями, что за распространением COVID-19 стоит армия США, была процитирована более 99 тысяч раз 54 языками в аккаунтах с сотнями миллионов подписчиков. А после этого новость подхватывали китайские государственные СМИ.

При чем здесь Россия и Иран

Для распространения ложной информации Китай использовал русскую стратегию и инфраструктуру.

Неоднократно дезинформация распространялась на Западе через авторитетных доверенных лиц Кремля.

Утверждение Пекина подкреплялись "отчетами" и "источниками" в России и Иране.

В первой половине 2020 года в твиттере обнаружили миллионы взаимодействий на тему COVID-19 с сотнями аккаунтов, связанных с правительствами Китая, России и Ирана. Чаще всего распространялись заявления китайских государственных СМИ и МИД.

Военные и религиозные лидеры Ирана неоднократно называли вирус биологическим оружием США. После этого эти утверждения распространяли российские СМИ и Китай, тем самым создавая основу для новых спекуляций.

От Пекина и Вашингтона в Москву и Тегеран, политические лидеры и лояльные СМИ выступали эффективными "суперраспространителями", используя свой статус для укрепления веры в политически выгодные заговоры,

– говорится в сообщении AP.

В комментарии для AP в МИД Китая заявили, что выступают против дезинформации и будут защищаться от нападок вражеских сил, которые пытаются политизировать пандемию. В министерстве также добавили, что "перед лицом сфабрикованных обвинений разумно и уместно опровергнуть ложь и развеять слухи при помощи фактов".