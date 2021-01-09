Китай будет предоставлять вакцины против COVID-19 бесплатно всем гражданам, как только препарат станет доступным.

Так, несмотря на расходы на транспортировку вакцины и производство, Китай будет вакцинировать людей бесплатно. Об этом заявили правительственные органы в субботу, 9 января, сообщает издание The Economic Times.

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"Нашим людям не нужно платить ни копейки за вакцину", – заявил представитель Национальной комиссии по охране здоровья Чжэн Чжунвэй на пресс-конференции в Пекине.

Заместитель председателя госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Цзэн Исинь отметил, что в ходе проведения вакцинации были выявлены случаи, когда в некоторых местах из населения взималась плата за вакцину. Поэтому правительство решило изменить эту ситуацию.

Добавим, что вакцинация в стране началась 15 декабря. В Китае было введено уже более 9 миллионов доз вакцины против коронавирусной инфекции.

В конце декабря Китай утвердил свою первую вакцину для общего пользования от производителя Sinopharm.

Коронавирус в Китае: статистика

Именно в китайском Ухане обнаружили первые случаи COVID-19. По состоянию на 9 января в стране обнаружили более 96 тысяч случаев коронавируса, из них более 4 700 летальные. Выздоровели почти 91 тысяча больных.