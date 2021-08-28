Китай до сих пор скрывает данные о COVID-19, – Байден пообещал докопаться до правды

Президент США Джо Байден убежден, что Китай скрывает важную информацию о происхождении коронавируса. Поэтому он пообещал, что его страна и международные партнеры не остановятся и в конце точно выяснят истоки.

Байден обвинил власти Китая

Американский глава также заявил, что будет продолжать давить на Китай, чтобы докопаться до правды. Те в то же время и дальше отклоняют призывы к прозрачности и скрывают информацию.

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Джо Байден "Я благодарен за тщательную и объективную работу наших специалистов. Наши усилия по пониманию истоков этой пандемии не прекратятся. Мы сделаем все возможное, чтобы отследить происхождение вспышки, которая причинила столько боли и смерти во всем мире".

Он добавил, что совместно с союзниками и партнерами США сосредоточились на поиске ответов, и пока их не получат, работа не прекратится.

"Мир заслуживает ответов, и я не успокаиваюсь, пока мы их не получим", – подчеркнул он.

Китай может скрывать данные

Кроме этого, Байден обвинил власти Китая в сокрытии важной информации о происхождении пандемии.

По словам президента, "самая важная информация" об источниках пандемии есть в Китайской Народной Республике. "Однако с самого начала чиновники в Китае работали над тем, чтобы не допустить к ней международных исследователей и членов мирового сообщества общественного здравоохранения", – добавил он.

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Исследование о происхождении коронавируса: главное

Американская разведка заявила, что COVID-19 вероятнее всего, появился в ноябре 2019 года, и, вероятно, не был разработан как биологическое оружие. Разведчики теперь имеют 2 гипотезы:

естественное происхождение от зараженного животного; лабораторная утечка.

Но до сих пор полного доступа к данным у специалистов нет из-за препятствования со стороны Китая. Поэтому разведка до сих пор расходится относительно мнения о происхождении вируса, поскольку не хватает доказательств.